Російський удар по Чернівцях забрав третє життя: кількість загиблих зросла

Російський удар по Чернівцях забрав третє життя

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Кількість жертв російського обстрілу Чернівців 12 липня зросла до трьох. Сьогодні в лікарні помер 74-річний Василь Клипич, мешканець Снятина Івано-Франківської області.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

За словами медиків, лікарі майже п’ять діб боролися за його життя. Проте, через численні осколкові поранення, врятувати чоловіка не вдалося.

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Нагадаємо, у ніч проти 12 липня масовано обстріляли Львів та Чернівці. Ворог обстріляв місто 4 «Шахедами» та ракетою. Цілив по цивільній інфраструктурі. Було відомо про 2 загиблих. 26-річну жінку поховали — у Заставній. А 43-річного чоловіка — у селі Будилів, він був родом із сусідньої Івано-Франківщини. У лікарні — 4 важко поранених. Стан 44-річної жінки критичний.