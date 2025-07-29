Російський удар по Кам’янському — серед загиблих 23-річна вагітна жінка

Російський удар ракетою по Кам’янському / © Володимир Зеленський

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У ніч на 30 липня Росія завдала ракетного удару по місту Камʼянське на Дніпропетровщині. Цілями атаки стала територія міської лікарні. Внаслідок удару загинули троє людей, серед них — 23-річна вагітна жінка на ім’я Діана.

Про трагедію повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, ракета влучила в медичний об’єкт близько другої години ночі.

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“Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки”, — зазначив глава держави.

Російський удар ракетою по Кам’янському. / © Володимир Зеленський

Нагадаємо, у ніч на 29 липня російські війська завдали ракетного удару по Кам’янському на Дніпропетровщині. Під ворожим обстрілом опинилися також Нікопольський та Синельниківський райони області.

У Кам’янському ракета частково зруйнувала триповерхову нежитлову будівлю. Вибуховою хвилею було пошкоджено й медичні об’єкти — пологовий будинок та відділення міської лікарні.

За попередніми даними, внаслідок удару загинули двоє людей. Ще п’ятеро — отримали поранення. Двоє жінок перебувають у важкому стані, одна з них — вагітна. Ще троє постраждалих мають поранення середньої тяжкості.

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