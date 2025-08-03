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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Російський військовий зізнався у жахливому злочині, скоєному на Луганщині

Російські військові підірвали магазин із цивільними в окупованому місті Сватове.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
російський солдат

Російський окупант / © Associated Press

Російський військовий, помічник депутата Держдуми РФ та, координатор асоціації ветеранів «СВО» Москви Олексій Кузінков зізнався у тому, що окупанти скоїли воєнний злочин у місті Сватовому на Луганщині.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський з посиланням на інтерв’ю росіянина, яке з’явилося в Мережі.

«У Сватовому російські бійці підірвали гранатою продуктовий магазин. Тому що там «ждуни», - сказав Кузінков, здається, навіть не усвідомивши, що викриває жахливий воєнний злочин російських окупантів.

Денис Казанський зазначив, що таке зізнання найкраще показує, якими насправді є ці «захисники російськомовного населення».

«Давно кажу, не потрібне жодного українського ІПСО. Вони самі у всьому зізнаються», - написав український журналіст.

Раніше стало відомо про кримінальні розбірки серед офіцерів російської армії. Командир російського 95-го стрілецького полку 5-ї мотострілецької бригади викрав та вбив свого командира батальйону з позивним «Седой».

Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила чергове перехоплення, в якому командир російських військ на Новопавлівському напрямку віддає злочинний наказ — вбивати українських військовослужбовців, які потрапили в полон.

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