"Росію 30 років провокували на збройну агресію": обличчя пропаганди РФ Дмитро Суслов

Центр протидії дезінформації в рамках спільного проєкту з НАЗК продовжує розповідати про рупори російської пропаганди РФ.
Член російської ради з міжнародних справ Дмитро Суслов запевняє, що, мовляв, "Росію 30 років провокували на збройну агресію".
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в рамках спільного проєкту з НАЗК.
ЦПД цитує Суслова: "НАТО провокувало РФ, вважаючи її другосортною країною, та не рахувалося з бажаннями Росії. Весь час РФ шукала можливості дипломатично вирішити питання, проте через нехтування потребами Росія була вимушена почати "спецоперацію" в Україні".
Центр протидії дезінформації наголошує, що Росія напала на Україну, щоб окупувати її території. Будь-які вимоги Росії щодо змін проєвропейського курсу України не входять до геополітичних питань жодної демократичної країни. Україна — суверенна держава, яка сама обирає свій шлях.
"Поки жодна з країн не включила Суслова до санкційних списків, попри активну участь в інформаційній війні проти України", - наголошує ЦПД.
Нагадаємо, росіяни вигадують все нові способи уникнути смерті в Україні: калічаться і подають до суду.
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