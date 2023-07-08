Росію чекає ще один сюрприз: командир легіону російських добровольців заявив про амбітні плани

Легіон "Свобода Росії" планує нову операцію, щоб скористатися безладом в РФ після заколоту Пригожина.

Найближчим часом на території держави-агресорки відбудеться ще один рейд російських добровольців, які в складі легіону “Свобода Росії” борються проти режиму Путіна.

Про це повідомив в інтерв'ю The Observer командир легіону з позивним "Цезар".

"Протягом наступного місяця або близько того буде ще один сюрприз. Це буде наша третя операція. Після неї буде четверта, і п'ята. У нас амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію", - заявив він.

Попередній рейд, проведений спільно з бійцями “Російського добровольчого корпусу” “Цезар” назвав розвідувальною операцією.

Цього разу російські добровольці прагнуть скористатися безладом в РФ після заколоту Євгена Пригожина.

Командир легіону “Свобода Росії” вважає, що повстання ватажка “вагнерівців” послабило режим Путіна і передбачає, що він впаде до кінця 2024 року.

“Цезар” визнав, що його ополчення може функціонувати лише за допомогою українських військових, але заявив, що, опинившись на території Росії, вони приймають власні незалежні рішення. За його словами, бронетехніка легіону в основному була взята з російських складів, захоплених в Україні.

Раніше експерти стверджували, що рейди до Бєлгородської області військових підрозділів “Російського добровольчого корпусу” та легіону “Свобода Росії”, які зі зброєю борються проти путінського режиму, свідчать про намагання створити так звану “буферну зону” на території РФ.

Нагадаємо, наприкінці травня з'явилася інформація в західній пресі, що легіон "Свобода Росії" вербує тисячі росіян для наступу на Москву.

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