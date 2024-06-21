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Росію масово атакували БпЛА, загарбники запускали ракети на південь України: головні новини ночі 21 червня 2024 року

Росію масово атакували БпЛА, загарбники запускали ракети на південь України: головні новини ночі 21 червня 2024 року

Ракетний обстріл / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Росії після атаки безпілотників палає військовий аеродром (відео) Читати далі –>
  • Україна веде перемовини з ЄС щодо повернення додому військовозобов'язаних — МВС Читати далі –>
  • У Краснодарському краї РФ дрони атакували одразу кілька районів Читати далі –>
  • Загарбники вдруге за ніч атакували Кіровоградщину ракетами Читати далі –>
  • У Пентагоні пояснили, що означає надання Україні пріоритету в постачанні ракет для ППО Читати далі –>

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