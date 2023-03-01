Росію масово атакують "невідомі безпілотники": що відомо про "бавовну" в тилу окупантів

Росією прокотилася хвиля атак "невідомих дронів". Безпілотники долетіли до Бєлгородської та Брянської областей, Краснодарського краю та Підмосков'я. У Санкт-Петербурзі в зв'язку з повітряною загрозою здіймали в небо винищувачі. Крім того, "бавовну" було зафіксовано в тимчасово окупованому Криму. В Білорусі дрони "невідомих партизанів" пошкодили російський літак-розвідник А-50У на військовому аеродромі в Мачулищах.

Між тим, українська влада категорично заперечує свою причетність до вибухів у тилу окупантів.

ТСН.ua зібрав подробиці про серію атак по території РФ.

Нова "бавовна" щодня

27 лютого в Бєлгороді впали три безпілотники. За інформацією російських ЗМІ, дрони летіли у бік електричної підстанції. Ще один безпілотник збили над Суражським районом Брянщини.

У місті Туапсе Краснодарського краю невідомі безпілотники атакували базу "Роснефти". Місцеві кажуть, що на нафтобазі було чутно два вибухи.

У ніч проти 28 лютого в Адигеї також впав "невстановлений літальний апарат".

Ввечері 28 лютого у Краснодарському краї РФ пролунали вибухи в районі військового аеродрому "Єйськ", звідки злітають літаки для ударів по Україні. Місцева влада пояснила вибухи навчаннями на території району.

У Санкт-Петербурзі 28 лютого закривали повітряний простір через "невідомий об'єкт". В місті запровадили план "Килим", який оголошують при незаконному перетині кордону або з появою в повітряному просторі невідомих об'єктів. У повітря підняли винищувачі, аеропорт "Пулково" закрили для польотів. Місцеві ЗМІ повідомляли про об'єкт, "схожий на великий безпілотник", який начебто помітили в 200 км від Петербургу.

Ще один БПЛА впав у 100 км від Москви - в селі Губастово. Безпілотник впав поряд з газовою компресорною станцією "Газпрому".

1 березня міністерство оборони РФ заявило, що Збройні сили України нібито запустили у бік окупованого Криму 6 ударних безпілотників.

Як стверджує речник російського міноборони Ігор Конашенков, ППО Росії нібито збила 4 безпілотники, ще 2 вивели з ладу за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

За словами Конашенкова, жертв та руйнувань після удару безпілотників по Криму немає.

Реакція України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевняє, що Україна не завдає ударів по території Росії, оскільки веде оборонну війну.

"Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну, щоб деокупувати всі свої території. Це аксіома. У РФ наростають панічно-дезінтеграційні процеси, що відображено збільшенням внутрішніх атак на об'єкти інфраструктури з боку непізнаних літаючих об'єктів", - наголосив Подоляк.

У відповідь прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не вірить словам Михайла Подоляка.

Росія остаточно зруйнувала міф про надійність своєї ППО

Як зазначає військовий експерт Олег Жданов у своєму блозі, сьогодні "кришаться останні уламки міфу, що російська система ППО є непереборною, як заявляв раніше Путін, Шойгу та інші посадові особи".

"Безпілотники спокійно літають. Так, не завжди досягають мети, іноді бувають помилки... Проте вперше за рік активних бойових дій Росії проти України з'явився невідомий літаючий об'єкт у районі Санкт-Петербурга", - наголосив експерт.

Як нагадав Жданов, міністерство оборони РФ спершу оголосило, "що це навчання, що вони нібито самі пустили ці безпілотники, і їх збивали". Але коли в республіці Адигея та Краснодарському краї безпілотники влучили в об'єкти інфраструктури і вибухнули - "тут уже не скажеш, що це навчання".

"Міністр оборони РФ одразу оголосив, що це Україна. Виявляється, ми атакували. Виявляється, безпілотники, які впали, були "придушені" засобами радіоелектронної боротьби РФ. Як засоби РЕБ придушили безпілотники – сказати дуже важко, оскільки вони, як правило, не мають зворотного зв'язку, там нема чого придушувати. Якщо він має інерційну систему наведення, тоді і GPS-сигнал не потрібен", - пояснив він.

За словами експерта, виникає питання, як ці БПЛА летіли:

"Через Курську та Брянську область заходили у повітряний простір Росії? Дірява ППО?.. Дуже багато питань, на які сьогодні немає відповідей".