Росію неминуче притягнуть до відповідальності за геноцид українців: Зеленський - про домовленості із партнерами

Зеленський наголосив, що Росія та її терористи будуть відповідати за усі злочини, вчинені від 2014 року.

Україна отримала від західних партнерів "вагомі сигнали та конкретні домовленості" щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію та терор проти українського народу.

Про це наголосив глава держави Володимир Зеленський у відеозверненні у суботу, 18 лютого.

"Кожен російський удар по Харкову й області, по Сумщині й Донеччині, по Хмельницькому, по нашому Нікополю й кожному куточку нашої держави матиме для держави-терориста конкретні юридичні наслідки. Це стосується не лише того зла, яке Росія принесла від 24 лютого, а й від 2014 року. Ми все пам’ятаємо. Пам’ятаємо Іловайськ, пам’ятаємо Донецький аеропорт, ми пам’ятаємо бої за Дебальцеве – особливо сьогодні – та кожен удар проти нашого народу. Ми маємо відновити справедливість. Ми зробимо це. Зробимо разом з усім світом", - сказав політик.

Спецтрибунал для Путіна та Лукашенка

Нагадаємо, у четвер, 19 січня, Європейський парламент схвалив резолюцію про створення спеціального трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема очільника Кремля Володимира Путіна, а також для білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

А Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення, яким затвердила свої вимоги щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. В ПАРЄ наголосили, що російські та білоруські політичні та військові лідери причетні до злочинів, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.

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