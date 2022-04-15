Росію очікує дефолт, якщо не погасить держоблігації до 4 травня - Moody's

Росію очікує дефолт, якщо не погасить держоблігації до 4 травня - Moody's

4 квітня Росія здійснила платежі за двома облігаціями.

Якщо до 4 травня Росія відмовиться провести виплати за державними облігаціями у твердій валюті замість рубля, на неї чекає дефолт.

Про це йдеться у заяві міжнародного рейтингового агентства Moody's.

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"4 квітня Росія здійснила платежі за двома облігаціями з терміном погашення у 2022 і 2042 роках в рублях, а не в доларах США, що являє собою зміну умов платежів в порівнянні з початковими контрактами на облігації", – йдеться в повідомленні.

У разі, якщо РФ не погасить облігації протягом пільгового періоду, який добігає кінця 4 травня, на неї може чекати дефолт.

Окрім того, у Moody's наголосили, що контракти на облігації не передбачають погашення в будь-якій іншій валюті, крім доларів США.

Раніше стало відомо, що у Росії стався дефолт за її зовнішнім боргом. Власникам облігацій Росія запропонувала виплати у рублях, а не в доларах.

Від початку 2022 року іноземні компанії через вторгнення РФ до України почали виводити свої капітали.

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