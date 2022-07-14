Росію повинні визнати країною-спонсором тероризму - Шмигаль

Україна наголошує на наданні статуса Росії - країни-спонсора тероризму. Це дасть можливість накласти додаткові обмеження на співпрацю з агресором.

Росію повинні визнати країною-спонсором тероризму. Це допоможе накласти на неї додаткові обмеження, які заблокують можливість співпрацювати з агресором.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Україна закликає присвоїти росії статус країни-спонсора тероризму. Це накладе додаткові обмеження на співпрацю з агресором. Група Єрмака-Макфола також постійно працює над розробкою нових санкцій проти рф. Очікуємо прийняття сьомого пакету. Його ключовим завданням має бути запровадження так званих вторинних санкцій, які усувають шляхи обходження попередніх обмежень”, - наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 липня, Росія нанесла по Вінниці ракетний удар.Серед загиблих є діти.

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