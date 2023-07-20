Росію в ОБСЄ викрили на брехні про нібито незастосування касетних боєприпасів в Україні

Росіяни активно використовували касетні боєприпаси в густонаселених районах від початку повномасштабного вторгнення.

Представник Росії в ОБСЄ відверто збрехав, коли заявив, що країна-агресорка нібито не застосовувала касетних боєприпасів в Україні. Факти використання касетних боєприпасів росіянами зафіксовані документами незалежних місій та інституцій самої ОБСЄ.

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Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Укрінформ.

"Під час останнього засідання Постійної ради представник Росії заявив, що Росія ніколи не використовувала касетні боєприпаси в Україні. Це – чергова брехня", – сказав він.

Для підтвердження своїх слів український постпред процитував звіт, підготовлений БДІПЛ ОБСЄ у липні минулого року.

В документі зазначається, що "зібрані докази свідчать про широке застосування збройними силами Російської Федерації зброї вибухової дії з великою площею ураження в густонаселених районах, і в багатьох задокументованих випадках така зброя була оснащена касетними боєприпасами".

Також український представник розповів про доповідь, яку підготували в рамках так званого "Московського механізму" у квітні 2022 року, де також вказується, що росіяни активно використовували касетні боєприпаси в густонаселених районах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України почали застосовувати касетні боєприпаси проти російських окупантів.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові застосовуватимуть касетні боєприпаси на своїй землі, що є абсолютно справедливим проти загарбників.

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