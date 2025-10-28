ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

Роспропаганда готує кампанію проти санкцій і з ядерними погрозами — ЦПД

Очікується активізація просування наративів, нібито санкції «жодним чином не впливають» і завдають «шкоди» Заходу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Російська пропаганда

Російська пропаганда / © ТСН.ua

Російські пропагандисти планують активізувати інформаційні кампанії проти Заходу, спрямовані на підрив довіри до санкцій і посилення страхів перед ядерною загрозою.

Про це в Телеграмі повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

«Центр прогнозує, що у першій половині листопада свої основні зусилля роспропаганда зосередить на кампаніях з дискредитації санкцій ЄС і США та нових ядерних погроз на адресу західних країн. Очікується активізація просування наративів, нібито санкції „жодним чином не впливають“ на економіку РФ, а лише „завдають шкоди самим європейцям та американцям“», — йдеться в повідомленні.

Крім того, прогнозується кампанія з ескалації ядерних погроз, у межах якої пропагандисти просуватимуть тезу про «безпрецедентну військову перевагу Росії», насамперед її ядерного потенціалу.

Також, за даними Центру, очікується активізація інформаційних кампаній, спрямованих на звинувачення ЄС і США у зриві переговорів про мир, дискредитацію Коаліції охочих, маніпуляції навколо держбюджету України на 2026 рік і продовження кампанії залякування під назвою «Чорна зима».

Раніше повідомлялося, що у Сенаті США заявили, що економіка російського диктатора Путіна тримається на прибутках від продажу нафти та газу за кордон.

Ми раніше інформували, що у 2026 році Росія суттєво збільшить витрати на державні телеканали та кремлівських мовників, попри рекордний дефіцит бюджету та економічні проблеми.

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie