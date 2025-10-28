Російська пропаганда / © ТСН.ua

Російські пропагандисти планують активізувати інформаційні кампанії проти Заходу, спрямовані на підрив довіри до санкцій і посилення страхів перед ядерною загрозою.

Про це в Телеграмі повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

«Центр прогнозує, що у першій половині листопада свої основні зусилля роспропаганда зосередить на кампаніях з дискредитації санкцій ЄС і США та нових ядерних погроз на адресу західних країн. Очікується активізація просування наративів, нібито санкції „жодним чином не впливають“ на економіку РФ, а лише „завдають шкоди самим європейцям та американцям“», — йдеться в повідомленні.

Крім того, прогнозується кампанія з ескалації ядерних погроз, у межах якої пропагандисти просуватимуть тезу про «безпрецедентну військову перевагу Росії», насамперед її ядерного потенціалу.

Також, за даними Центру, очікується активізація інформаційних кампаній, спрямованих на звинувачення ЄС і США у зриві переговорів про мир, дискредитацію Коаліції охочих, маніпуляції навколо держбюджету України на 2026 рік і продовження кампанії залякування під назвою «Чорна зима».

Раніше повідомлялося, що у Сенаті США заявили, що економіка російського диктатора Путіна тримається на прибутках від продажу нафти та газу за кордон.

Ми раніше інформували, що у 2026 році Росія суттєво збільшить витрати на державні телеканали та кремлівських мовників, попри рекордний дефіцит бюджету та економічні проблеми.