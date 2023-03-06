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Розстріл полоненого воїна ЗСУ: уповноважений ВР з прав людини звернувся до омбудсманів світу

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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Розстріл полоненого воїна ЗСУ: уповноважений ВР з прав людини звернувся до омбудсманів світу

Уповноважений ВР відправив жорстоке відео страти українського полоненого міжнародним партнерам та омбудсманам з різних країн світу.

Жорстокий розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, — це порушення Женевських конвенцій і черговий воєннний злочин Росії.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Це виявлення ницості та підлості. Коли у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють. Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти", — зазначив омбудсман.

Лубінець наголосив, що мета України, як і всього демократичного світу, — притягнення РФ до відповідальності.

Уповноважений ВР відправив це відео міжнародним партнерам та омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії.

Нагадаємо, в Мережі з'явилося відео, як росіяни впритул розстріляли полоненого воїна ЗСУ через слова: "Слава Україні".

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Дата публікації
Перегляди
118
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