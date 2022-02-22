РосЗМІ змонтували фейковий сюжет про те, як військові ЗСУ нібито підірвали дві автівки між Горлівкою та Донецьком

РосЗМІ змонтували фейковий сюжет про те, як військові ЗСУ нібито підірвали дві автівки між Горлівкою та Донецьком

Пропагандисти переконують, що нібито загинули троє місцевих мешканців, а мішенню мав стати командир так званої "Народної міліції".

РосЗМІ змонтували фейковий сюжет про те, як військові ЗСУ нібито підірвали дві автівки з мирними мешканцями. Подія нібито сталася між Горлівкою та Донецьком.

Пропагандисти переконують, що нібито загинули троє місцевих мешканців, а мішенню мав стати командир так званої "Народної міліції".

Про фейковий сюжет пропагандистів повідомив telegram-паблік "Очима українця".

"Черговий вкид від росЗМІю. Вкотре публікують нову історію, про те, як "ЗСУ" підірвали два автомобілі. Хотіли ліквідувати командира "Народної міліції", але натомість підірвали інший автомобіль, де було троє цивільних і вони загинули", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Очільник країни-агресорки підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Читайте також: