Ротації правоохоронців на військових може не бути: в ОК "Захід" назвали причину

Ротації правоохоронців на військових може не бути через те, що підготовка нового фахівця потребує більше часу, ніж 3-4 місяці.

Про це в ефірі "Новини.LIVE" заявив речник оперативного командування "Захід" Олег Домбровський.

Він зазначив, не варто дискутувати щодо закликів про посилення Сил оборони України представниками Міністерства внутрішніх справ України.

З його слів, кожна складова Сил безпеки й оборони України виконує свою функцію. Це повинні робити навчені професіонали, яких готує держава.

"За три-чотири місяці неможливо підготувати фахівця, який може виконати, наприклад, функцію безпекову в територіальних громадах, на об'єктах енергетичної інфраструктури", — сказав Домбровський.

Раніше повідомляося, що в Україні пропонують зробити ротацію військових та відправити на фронт людей, які працюють в правоохоронних органах.

А наприкінці грудня 2024 року Міноборони просило парламентський Комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки відтермінувати підготовку законопроєкту про демобілізацію до 18 березня 2025 року.

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