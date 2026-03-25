Рої фальшивих дронів: що відомо про нову тактику РФ проти української ППО

Масовані атаки дронами

Російські війська почали активніше використовувати нову тактику повітряних атак, поєднуючи ударні безпілотники з великою кількістю фальшивих цілей. Це створює додаткове навантаження на українську протиповітряну оборону та ускладнює процес перехоплення.

Про це заявив офіцер ЗСУ та кандидат політичних наук Андрій Ковальов в ефірі «Київ 24».

За його словами, ворог запускає одночасно як бойові дрони, так і так звані «обманки», які зовні практично не відрізняються від справжніх ударних апаратів.

«Це змушує наших захисників у дуже обмежений час визначати, які цілі є реальними загрозами, щоб не витрачати ресурси на „порожні“ об’єкти», — пояснив Ковальов.

Така тактика спрямована не лише на прорив ППО, а й на її виснаження, адже кожне рішення про перехоплення потребує часу, координації та використання обмежених ресурсів.

Експерт наголошує, що подібні атаки мають також психологічний ефект — вони підсилюють напругу серед населення через масовість та тривалість повітряних тривог.

На його думку, ефективною відповіддю на такі дії має стати не лише посилення оборони, а й системний тиск на Росію, зокрема через ураження її військової та економічної інфраструктури.

Водночас у Силах оборони підкреслюють, що українська ППО продовжує адаптуватися до змін тактики противника та нарощує ефективність у відбитті комбінованих атак.

Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» прокоментував слова мера Львова Андрія Садового щодо ефективності засобів протидії ворожим цілям.

Раніше повідомлялося, що міський голова Львова Андрій Садовий висловив зауваження щодо ефективності засобів протидії ворожим цілям через те, що кілька ворожих БпЛА дісталися до міста. Він заявив, що силами ППО було знищено 541 БпЛА з 556-ти, натомість долетіло — 15.

Нагадаємо, у Львові 24 березня пролунали вибухи під час атаки ворожих дронів, внаслідок обстрілу пошкоджено кілька будівель, постраждало 32 людини.