"Роз’єднаний Захід шукає спосіб покінчити з підтримкою опору України": Bloomberg про перебіг війни

Європейські країни, які зіткнулися з економічними та енергетичними проблемами, хочуть побачити кінець війни Росії проти України на будь-яких умовах, крім повної капітуляції України.

Роз’єднаний Захід шукає спосіб покінчити з підтримкою опору вторгненню в Україну кремлівського очільника Володимира Путіна.

Про це йдеться у матеріалі британського історика і журналіста Макса Гастінгса в Bloomberg.

Він зазначає, що в разі перемоги на президентських виборах в США кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа Україна програє війну. Водночас у разі перемоги Камали Гарріс, вона, ймовірно, домагатиметься угоди про припинення війни в Україні, оскільки, стверджує Гастінгс, Вашингтон не бачить сценарію перемоги України.

"Європейські країни, які стикаються з економічними та енергетичними проблемами, відчайдушно прагнуть покласти край боротьбі на будь-яких умовах, окрім повної капітуляції України. Якщо Дональд Трамп переможе на виборах у США, враховуючи його декларований ентузіазм щодо Путіна, українці програють. Навіть якщо Камала Гарріс дійде до Білого дому, цілком імовірно, що вона буде прагнути до угоди про припинення війни, тому що Вашингтон не бачить сценарію перемоги України, незважаючи на надсилання 175 млрд доларів допомоги США", — йдеться у матеріалі.

Історик зазначив, що ситуація на Близькому сході відвернула увагу від України, а також ефективна зброя, яку Росія здобуває, зокрема, від Північної Кореї, Ірану. Відомо також про створення заводу в Китаї з виробництва безпілотників "Гарпія-3".

"Є повідомлення про сотні техніків північнокорейської армії, направлених до Росії, щоб допомогти з ракетним обладнанням, наданим Пхеньяном", — йдеться у матеріалі.

Також автор підкреслює обурення України через те, що РФ використовує незаконне підключення до Інтернету Starlink для посилення своїх можливостей стеження та командування та контролю.

"Хоча Ілон Маск заперечує надання допомоги Росії, українці дуже підозрілі", — пише автор.

Водночас європейські країни, вважає Гастінгс, намагаються відродити режим дешевої енергії, який залежить від російської нафти і газу. А потік європейських боєприпасів в Україну, який ніколи не був сильним, сповільнюється до рівня струмочка.

Письменник також вважає, що операція Сил оборони України у Курській області РФ «виявилася ударом у нікуди».

"Оскільки Україна і РФ наближаються до зими, мало хто може сумніватися, що 2024 рік був успішним для Путіна, сумним і важким для Зеленського", — пише Гастінгс.

Він також зазначив, що Володимиру Зеленському стає дедалі важче переконувати іноземних партнерів, стурбованих власними проблемами, підтримувати Україну.

На думку журналіста, найкращою гарантією безпеки України було б членство в НАТО, однак це все ще малоймовірно.

"Новий глава НАТО, колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив журналістам: "Підтримка України в боротьбі з Росією має вирішальне значення для нашої колективної безпеки". Це абсолютно вірно. Однак приватно європейські країни відчайдушно прагнуть відродити старий режим дешевої енергії, який залежить від російської нафти та газу", — пише Гастінгс.

На Заході стався жахливий провал лідерства, вважає Гастінгс, зазначаючи, що союзники України, як виявилося, не володіють "ні сталлю, ні витривалістю", які необхідні під час затяжного конфлікту.

Журналіст також закликав збільшити постачання зброї та фінансової допомоги в Україну.

Нагадаємо, експерти Міжнародного валютного фонду надали новий прогноз тривалості війни Росії проти України. Термін завершення інтенсивних бойових дій відсунувся ще на рік.

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