"Розберемося по-особливому": Пригожин пригрозив "справедливим судом" найманцям, які розповіли про свої звірства в Україні

Терорист та засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин пригрозив двом ексбойовикам, які розповіли про свої воєнні злочини в Україні, зокрема, страти дітей.

Пресслужба Пригожина зробила публікацію в Telegram.

Напередодні російський правозахисний проєкт Gulagu.net опублікував відео з колишніми російськими в'язнями Азаматом Улдаровим та Олексієм Савичевим, яких Пригожин завербував у свою ПВК. Вони зізналися у воєнних злочинах, скоєних в Україні.

Сам ватажок ПВК заперечує звинувачення у звірствах і масових вбивствах мирних жителів України, зокрема дітей, та погрожує колишнім "вагнерівцям" розправою.

"Я надішлю список із 30-40 людей, які бризкають слиною, типу Косічкіна (їх там цілий список, зокрема тих, хто втік з Росії), яких Генпрокуратура України зобов'язується мені передати для, так би мовити, "справедливого суду" над цими людьми… З ними ми розберемося по-особливому", — каже Пригожин.

За словами терориста, його ПВК протягом доби розшукує, але поки не може знайти Савичева.

Водночас Пригожин запропонував колишньому найманцю "зв'язатися з колцентром ПВК "Вагнер" і повідомити, для чого він дав цю фальсифікацію", запевняючи, що "його ніхто не буде переслідувати".

Нагадаємо, у лютому 2023 року один із ексв'язнів отримав наказ убити без слів "всіх, кому більше 15 років і вище". Інший злочинець розповів, як розстріляв дівчинку віком 5-6 років.

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