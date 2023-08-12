Розбігалися як щурі: бійці "Сталевого кордону" потужно накрили позиції окупантів і показали це на відео

Прикордонники з мінометів та гранатометів вдарили по окупантах.

Українські військові завдали потужного удару по російських окупантах на Харківському напрямку.

Відповідне відео показали прикордонники 12 серпня.

"Вогнем з мінометів та гранатометів MK-19 бійці "Сталевого кордону" накрили позиції загарбників на Харківському напрямку", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, що російські окупанти не очікували такого повороту долі і чкурнули, хто куди встиг.

Прикордонники вдарили по окупантах на Харківському напрямку: момент потрапив на відео

Нагадаємо, військові контррозвідники СБУ знищили російський БМПТ "Термінатор-2", а потім ще й танк Т-80, який приїхав його рятувати. Відео показала Служба безпеки України.

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