Розбігалися як щурі: бійці "Сталевого кордону" потужно накрили позиції окупантів і показали це на відео

Прикордонники з мінометів та гранатометів вдарили по окупантах.
Українські військові завдали потужного удару по російських окупантах на Харківському напрямку.
Відповідне відео показали прикордонники 12 серпня.
"Вогнем з мінометів та гранатометів MK-19 бійці "Сталевого кордону" накрили позиції загарбників на Харківському напрямку", - йдеться в повідомленні.
На відео видно, що російські окупанти не очікували такого повороту долі і чкурнули, хто куди встиг.
Нагадаємо, військові контррозвідники СБУ знищили російський БМПТ "Термінатор-2", а потім ще й танк Т-80, який приїхав його рятувати. Відео показала Служба безпеки України.
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