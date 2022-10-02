"Розбігаються, як зайці": експерт пояснив, чому ЗСУ не можуть взяти в котлах багато полоненних РФ

У Лимані на Донеччині, що 2 жовтня ЗСУ повністю зачистили, російські солдати порозбігалися по лісах, як зайці.

Про це розповів військови експерт Олег Жданов.

"Я розумію, що для російського командування потрапити до казана - катастрофа. Але другий котел вже захлопується, коли він практично порожній. Так само було з Ізюмським котлом. Ми сподівалися, що в нього потраплять частини ізюмського угруповання, виявилося, що лише кілька сотень полонених. Ті, кого спіймали лісами. Те саме - у Лимані. Сотні тисяч полонених, на яких ми очікували, не буде. Вони залишали техніку і, як зайці, побігли по полях, лісах, намагаються перебратися до своїх. Зміст у цих котлах на сьогодні мінімальний", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня, у Мережі почали публікувати фотографії військовослужбовців ЗСУ з прапором України біля стели у селищі Торське Донецької області.

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