Розбили місто і створюють реалії минулих століть: Гайдай розповів, як росіяни "визволили" Сєвєродонецьк від життя (фото)

Нині у Сєвєродонецьку Луганської області після приходу російських окупаційних військ замість сучасних лікарень, шкіл та спортивних арен - технічна вода, душ на вулиці та пересувний телевізор.

Після повномасштабного нападу РФ з понад 100 тисяч населення Сєвєродонецька залишилось зараз - приблизно 10%.

Про це повідомив голова Луганської ОВА, Сергій Гайдай.

За словами посадовця, росіяни, які прийшли до Сєвєродонецька "визволили" його від життя.

"Ще в лютому, попри примхи погоди, на спортивному майданчику біля торговельного центру "Джаз" працював будівельний кран. Майже без вихідних. У 2022 році всі очікували на відкриття сучасного комплексу. А ще - затишного скверу імені Сергія Губанова. Готувались до початку зведення обласної лікарні. Президентська програма "Велике будівництво" відкрила місту друге дихання. Допоки не прийшли русняки і не почали руйнувати затишний Сєвєродонецьк", - зауважив Гайдай.

За його словами, півтора місяці росіяни обіцяють "світле життя" в розбитому ними же місті. Але не можуть налагодити елементарне - відремонтувати світло та газ, підготувати Сєвєродонецьк до опалювального сезону.

"Черговому "очільнику" окупаційної влади міста Моргунову це незрозуміло - на його "малой родине" холодна вода подається погодинно вже років 30 як. А опалюють будинки там дровами. У Сєвєродонецьку пішли простішим шляхом. Нащо ремонтувати систему водозабезпечення? Є цистерни з технічною водою, які облаштували по місту. Та що робити взимку, коли температура сягне нуля? Кригу їсти? А ще встановлені два гігієнічні центри - душові палатки. Із чергою у три місяці наперед", - написав Гайдай.

Він зауважив, що попри відсутність елементарних засобів для існування, окупанти забезпечили людям наявність пересувного телебачення, де доступна лише пропаганда.

"Ані улюблених серіалів, ані футболу. Хочеш подивитись російські "новини" - побігай за авто з телевізором. От ніхто і не бігає. З кожним тижнем Сєвєродонецьк перестрибує через століття. В зворотному напрямку, на жаль", - підсумував Гайдай.

Нагадаємо, окупанти на Луганщині тримають людей без води і банкоматів та намагаються штурмувати позиції ЗСУ.

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