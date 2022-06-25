Розбили нафтобазу з бензовозами та пункт керування однієї з дивізій РФ: Арестович розповів про успіхи ЗСУ під Ізюмом

Розбили нафтобазу з бензовозами та пункт керування однієї з дивізій РФ: Арестович розповів про успіхи ЗСУ під Ізюмом

Збройні Сили України під Ізюмом розбили пункт керування однієї з російських дивізій.

Окрім цього, за даними радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, українські сили точним попаданням розбили нафтобазу і декілька десятків бензовозів на Ізюмському напрямку.

Про це Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Під Ізюмом розбили нафтобазу і декілька десятків бензовозів. Також під Ізюмом попали в пункт керування однієї з російських дивізій, якої тепер вже не існує. Там дуже не радісно наступати російським військам. І втрати, втрати, втрати, дуже болісні для армії РФ. Фізично уже не має кого кидати на "звільнення" Донецької області", - сказав радник ОП.

Як повідомляли раніше, за даними Генерального штабу ЗСУ, російська армія готується до нового наступу на Ізюм. Зокрема, окупанти намагаються створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Телемарафон | Випуск ТСН 20:00 за 24 червня 2022 року

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.