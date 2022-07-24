"Розбили наполовину": Арестович розказав, як воїни ЗСУ пошкодили на Херсонщині міст через Інгулець

Водночас радник голови ОП зазначив, що тепер з цим мостом "що-небудь може статися в якісь розумні терміни."

Воїни ЗСУ пошкодили на Херсонщині міст через Інгулець.

Правда, розбили не весь, а лише наполовину.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" 23 липня.

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"Є село Дар'ївка західніше Херсону, там є міст через Інгулець. Цей міст належить до неуникних, у разі, коли Новокаховський шлюз треба проходити, і далі йде постачання на загальному напрямі – той же Давидів Брід... І там пошкодили міст українські Збройні сили… Не цілком вдало – пошкодили лише половину мосту, але, я думаю, це справа наживна і що-небудь може статися в якісь розумні терміни", - підсумував Арестович.

Пошкодження Дар'ївського мосту - продовження операція з відрізання херсонського угрупування росіян від постачання зброї та техніки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розказав, як Збройні сили України крок за кроком просуваються в Херсонську область.

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