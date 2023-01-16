Розбір завалів триває: у Дніпрі зросла кількість жертв ракетного удару по дев'ятиповерхівці

У Дніпрі кількість жертв ракетного удару росіян по житловому будинку зросла до 36.

Про це 16 січня повідомив очільник Національної поліції України Ігор Клименко.

"Станом на 10:30 загинули 36 людей (з них – дві дитини), травмовано 75 людей (з них – 15 дітей), врятовано 39 осіб (з них – 6 дітей)", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що розбір завалів та пошуково-рятувальна операція триває.

Ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі

Нагадаємо,14 січня російські окупанти влучили ракетою Х-22 у багатоповерхівку в Дніпрі. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку. За попередньою інформацією, внаслідок удару РФ у будинку 72 квартири зруйновано, пошкоджено понад 230.

Як припустив мер Дніпра Борис Філатов РФ хотіла вдарити по Придніпровські теплостанції, але промазала і влучила у будинок, що призвело до загибелі щонайменше 36 осіб.

"Через Дніпро знаходиться наша Придніпровська теплостанція. Як версію можна розглядати, що вони мусили поцілити в нашу Придніпровську теплостанцію. Але ви ж розумієте, що таке Х-22: це вбивця авіаносців, ракета, яка стріляє, як кажуть, по площах. Ці косорукі скоти промазали, ракета пролетіла мимо, залетіла через Дніпро і влучила в житловий будинок", - наголосив Філатов.

Мер додав, що у зруйнованому будинку доведеться демонтувати декілька секцій.

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