Розбирають на запчастини імпортовані пралки і холодильники: Єрмак викрив РФ на спробі обійти санкції

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав світ відреагувати на те, що Російська Федерація на тлі значних втрат могла почати розбирати імпортовану побутову техніку, щоб використати її запчастини для війни проти України.

Про це Єрмак пише у Telegram-каналі.

"Ми спостерігаємо бум європейського експорту пральних машин, холодильників і навіть електричних молоковідсмоктувачів до сусідів Росії після широкомасштабного вторгнення в Україну Ця техніка також потрапляє потім і до рф", - заявив Єрмак.

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За його словами, у Росії зараз немає чіткої різниці між цивільним і військовим використанням різного роду компонентів, чипів.

"Будь-яка іноземна техніка, імпортована до Росії, може зрештою бути використана для досягнення військових цілей, бо санкції обрізали росіянам доступ до західних технологій, тому вони шукають чіпи для застосування їх згодом у військових цілях там, де можуть. Саме тому потрібно унеможливити для них ці процеси", - зауважив Подоляк.

Раніше видання Bloomberg писало, що Росія може купувати через треті країни побутову техніку та використовувати мікрочипи з пральних машин і холодильників у військовій техніці. Згідно з даними Євростату, зафіксовано стрибок імпорту техніки з ЄС до Вірменії та Казахстану.

Нагадаємо, на Херсонщині російські військовослужбовці почали розкрадати тепловізори, які цуплять в своїх же підрозділах і відправляють до РФ.

Тим часом за добу, 29 жовтня, ЗСУ ліквідували 950 російських окупантів.

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