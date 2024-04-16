Розбита церква, понівечені будинки та випалена земля: військові показали Часів Яр – відео

Який вигляд має Часів Яр на Донеччині.

Бійці штурмового батальйону "Чорний лебідь" показали Часів Яр – ще одне місто на Донеччині, випалене окупаційними військами Росії.

Відео опублікувала пресслужба батальйону.

На жахливих кадрах можна побачити зруйнований храм та понівечені будинки українців, де колись вирувало щасливе життя.

"Часів Яр. Біль... Ми там, ми стоїмо, важко, б'ємось. Вірте, підтримуйте", - написали військові.

Нагадаємо, Путін віддав наказ взяти Часів Яр до "символічної дати" – росіяни активізувалися та тиснуть на місто (мапа).

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