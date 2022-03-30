Розбиті вщент вулиці і мертві мирні мешканці: з’явилося моторошне відео наслідків "русского мира" в Ірпені

Рятувальники продовжують розбирати зруйновані будинки.

Місто Ірпінь після вторгнення російських військових зазнало величезних руйнувань.

Рятувальники показали відео, на що перетворилося колись квітуче передмістя Києва.

Наразі працівники ДСНС розбирають руїни, на жаль, під ними знаходять мирних мешканців, які загинули від рук окупантів.

"На окупованих територіях гинуть наші громадяни. І тому, ці страшні кадри роботи наших хлопців повинен бачити світ. Сьогодні ми не тільки допомагаємо рятувати, ми виносимо тіла наших людей, життя яких забрали вороги. Це тяжка і небезпечна робота, але і її потрібно робити", - розповіли рятувальники.

Нагадаємо, Ірпінь Київської області повністю перебуває під контролем українських військових і наразі триває зачистка. Проте територію обстрілюють з сусідніх окупованих міст – Бучі, Гостомеля та Ворзеля.

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