Розбитий коледж і поранені патрульні в Одесі: ЗСУ показали наслідки атаки

В Силах оборони вказали на засоби терору, якими ворог тисне на мирних одеситів.
Внаслідок атаки безпілотниками по Одесі в ніч проти 8 лютого зазнав руйнувань коледж і були поранені патрульні поліцейські. Руйнування зафіксували на фото.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Сили оборони опублікували фото з наслідками російської нічної дронової атаки на Одесу. На кадрах видно руйнування будівель.
"Розбити коледж, налякати дітей, порушити навчальний процес – все це засоби терору, якими ворог тисне на мирних одеситів. Так молодому поколінню нав’язується "руський мир"?" – йдеться в повідомленні.
Під час атаки по Одесі також постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання, щоб допомогти людям. Правоохоронці отримали мінно-вибухові травми під час повторного вибуху і були госпіталізовані. Стан патрульних стабільний.
Читайте провідні новини дня:
- У Раді повідомили, коли закон про мобілізацію може набути чинності
- Який обман приховує нова версія законопроєкту про мобілізацію: думка політичного експерта
- Байден різко висловився про блокування допомоги Україні і звинуватив Трампа
Нагадаємо, раніше в ОВА повідомили, що внаслідок атаки дронами на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури: пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та будівлю навчального закладу.
Читайте також: