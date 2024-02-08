Розбитий коледж і поранені патрульні в Одесі: ЗСУ показали наслідки атаки

В Силах оборони вказали на засоби терору, якими ворог тисне на мирних одеситів.

Внаслідок атаки безпілотниками по Одесі в ніч проти 8 лютого зазнав руйнувань коледж і були поранені патрульні поліцейські. Руйнування зафіксували на фото.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Сили оборони опублікували фото з наслідками російської нічної дронової атаки на Одесу. На кадрах видно руйнування будівель.

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"Розбити коледж, налякати дітей, порушити навчальний процес – все це засоби терору, якими ворог тисне на мирних одеситів. Так молодому поколінню нав’язується "руський мир"?" – йдеться в повідомленні.

Під час атаки по Одесі також постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання, щоб допомогти людям. Правоохоронці отримали мінно-вибухові травми під час повторного вибуху і були госпіталізовані. Стан патрульних стабільний.

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Наслідки атаки дронами по Одесі зняли на відео

Руйнування в Одесі внаслідок атаки дронами 8 лютого / Фото: Сили оборони півдня України

Руйнування в Одесі внаслідок атаки дронами 8 лютого / Фото: Сили оборони півдня України

Руйнування в Одесі внаслідок атаки дронами 8 лютого / Фото: Сили оборони півдня України

Руйнування в Одесі внаслідок атаки дронами 8 лютого / Фото: Сили оборони півдня України

Нагадаємо, раніше в ОВА повідомили, що внаслідок атаки дронами на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури: пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та будівлю навчального закладу.

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