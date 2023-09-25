Розбитий штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі: нові фото

У Мережі опублікували нові фото штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі, в який у п’ятницю, 22 вересня, влучили щонайменше дві українські ракети.

Відповідні кадри з’явилися в недылю, 24 вересня, у Telegram-каналі “Крымский ветер”.

На фото видно, що важливий військовий об’єкт окупантів стоїть із проваленим дахом та слідами масштабної пожежі.

Штаб командування ЧФ РФ у Севастополі після влучання українських ракет / Фото: Telegram / Крымский ветер

Штаб командування ЧФ РФ у Севастополі після влучання українських ракет / Фото: Telegram / Крымский ветер

Жодних слідів ремонтних робіт після ракетного удару зовні не можна зауважити. Про те, як виглядає будівля всередині можна тільки здогадуватися.

Штаб командування ЧФ РФ у Севастополі після влучання українських ракет / Фото: Telegram / Крымский ветер

Раніше було оприлюднено відео “прильоту” ракети, яка влучає у штаб командування ЧФ РФ, на якому видно, що над будівлею російського військового об’єкту вже клубочиться чорний дим. З цього можна зробити висновок, що точних влучань українських ракет було декілька.

В Управлінні стратегічних комунікацій Міноборони підтвердили, що удару по штабу російського флоту в тимчасово окупованому Севастополі було завдано 22 вересня близько 12:00. Військовий об'єкт окупантів було уражено.

У Міноборони РФ заявили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту пошкоджено "історичну будівлю".

Нагадаємо, російські окупанти хочуть влаштувати "хресну ходу" у Севастополі із іконою Федора Ушакова, яка нібито була у будівлі штабу Чорноморського флоту РФ під час удару і яка вцілила. У такий спосіб вони хочуть захиститися від українських ракет.

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