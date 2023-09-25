Розбитий штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі: нові фото

Військовий об'єкт окупантів стоїть із проваленим дахом та слідами масштабної пожежі.
У Мережі опублікували нові фото штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі, в який у п’ятницю, 22 вересня, влучили щонайменше дві українські ракети.
Відповідні кадри з’явилися в недылю, 24 вересня, у Telegram-каналі “Крымский ветер”.
На фото видно, що важливий військовий об’єкт окупантів стоїть із проваленим дахом та слідами масштабної пожежі.
Жодних слідів ремонтних робіт після ракетного удару зовні не можна зауважити. Про те, як виглядає будівля всередині можна тільки здогадуватися.
Раніше було оприлюднено відео “прильоту” ракети, яка влучає у штаб командування ЧФ РФ, на якому видно, що над будівлею російського військового об’єкту вже клубочиться чорний дим. З цього можна зробити висновок, що точних влучань українських ракет було декілька.
В Управлінні стратегічних комунікацій Міноборони підтвердили, що удару по штабу російського флоту в тимчасово окупованому Севастополі було завдано 22 вересня близько 12:00. Військовий об'єкт окупантів було уражено.
У Міноборони РФ заявили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту пошкоджено "історичну будівлю".
Нагадаємо, російські окупанти хочуть влаштувати "хресну ходу" у Севастополі із іконою Федора Ушакова, яка нібито була у будівлі штабу Чорноморського флоту РФ під час удару і яка вцілила. У такий спосіб вони хочуть захиститися від українських ракет.
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