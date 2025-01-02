"Розбивають у перші ж дні": Жорін про проблеми новостворених бригад і скандал у 155-й

Скандальна ситуація, подібна до такої, що склалася у 155-й бригаді — не єдина у Силах оборони, а є типовою майже для всіх цих новостворених бригад.

Про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін.

Він стверджує, що ці новостворені підрозділи організували з людей "без бойового досвіду, без офіцерської та сержантської основи, без структури", а потім кинули на важкі напрямки.

"Можна навчати у Франції, в Штатах – де завгодно – але якщо немає структури з досвідченими кадрами, немає розуміння, як побудувати дієвий підрозділ, і взагалі, як йому воювати в сучасних умовах – в результаті можуть бути лише про***бані мільйони фінансування та сотні СЗЧ", – різко заявив Жорін.

За його словами, на полі бою ці підрозділи розбивають "у перші ж дні", а потім прикомандировують до досвідчених бригад. Це створює для цих бригад проблеми, адже управляти ними дуже складно. Натомість Жорін пропонує інтегрувати набраних бійців, підсилюючи вже чинні підрозділи технікою та ресурсами.

"Можемо й далі створювати нові підрозділи, вбивати людей, навіть витрачаючи до цього купу грошей на їхнє озброєння. А можемо нарешті змінити підхід та масштабувати досвідчені бригади", – підсумував заступник командира 3-ї ОШБР.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов розповів про неналежне формування новоствореної 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка воює під Покровськом.

Він стверджує, що під час навчань у Франції її самовільно залишили 50 військовослужбовців.

Пізніше Бутусов повідомив, що ДБР розслідує обставини формування 155-ї ОМБр "Анна Київська" і масове СЗЧ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.