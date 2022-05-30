Розблокування Чорного моря і завершення війни: Зеленський переговорив із Ердоганом

30 травня президент України Володимир Зеленський переговорив телефоном із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Говорили про завершення війни, розблокування Чорного моря, щоб не було загроз продовольчій безпеці в світі.

Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні 30 травня.

"Говорив сьогодні з президентом Туреччини Ердоганом зокрема і про загрозу продовольчій безпеці. Про те, як можна забезпечити нормальний рух з українських чорноморських портів. І про те, звичайно, як прискорити завершення цієї війни – війни Росії проти нашої держави. Обговорили і подальшу оборонну співпрацю між Україною і Туреччиною", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 30 травня Ердоган також переговорив із російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, під час перемовин Ердоган заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі. Також турецький лідер висловив готовність, щоб його країна взяла участь в "механізмі моніторингу" між сторонами.

Росіяни стягнули максимум сил на Донбас, зірвали евакуацію - звернення Зеленського за 30 травня

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