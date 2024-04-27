Розблокування допомоги від США: експерт назвав головні завдання для ЗСУ на цей рік

Допомогу від США розблоковано. Тож Збройні сили України зможуть виконати три головних завдання.

Про це в ефірі телемарафону заявив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Я би зараз виділив три пункти, для чого ця допомога і до чого вона може призвести, що вона дає.

Перший пункт – це стабілізація ситуації на фронті, зупинка ворога, його просування на певних рубежах. Яких, це покаже час і бойові дії. Я не думаю, що російським військам вдасться істотно просунутися, але допускаю, що якісь тактичні здобутки в них ще бути можуть і вони ще можуть мати якісь завоювання, окупувати ще частину територій, незначну.

– це стабілізація ситуації на фронті, зупинка ворога, його просування на певних рубежах. Яких, це покаже час і бойові дії. Я не думаю, що російським військам вдасться істотно просунутися, але допускаю, що якісь тактичні здобутки в них ще бути можуть і вони ще можуть мати якісь завоювання, окупувати ще частину територій, незначну. Друге , це бути готовими до активної оборони наскільки вистачає сил, засобів, ресурсів. Це означає, що як тільки з’являється можливість – контратакувати ворога і виборювати певні позиції, незначне просування, локальне, тактичне, незначні, але важливі. Тому що це так само ослаблює ворога.

, це бути готовими до активної оборони наскільки вистачає сил, засобів, ресурсів. Це означає, що як тільки з’являється можливість – контратакувати ворога і виборювати певні позиції, незначне просування, локальне, тактичне, незначні, але важливі. Тому що це так само ослаблює ворога. І третє, це в разі, якщо з’явиться для цього можливість, складуться об’єктивні умови і обставини – проводити більш масштабні контратаки. Наприклад, на лівобережжі Херсонщини, розширити там плацдарм, вийти до адмінмеж Криму", – зазначив він.

Це, на думку військового експерта, і є три головних завдання для ЗСУ на цей рік.

"Це три речі, яких можна досягти цього року за допомогою цих пакетів допомоги", – підсумував Мусієнко.

Нагадаємо, США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні на 6 млрд доларів, очільник Пентагону Ллойда Остіна розповів, яку зброю отримають ЗСУ.

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