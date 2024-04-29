Розблокування допомоги від США: Зеленський розповів, що надходить до України

Російська армія намагається використати ситуацію, поки Україна очікує на постачання озброєння від партнерів, передусім від США, зазначив Володимир Зеленський.

До України наразі надходить не все з нової допомоги від США.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

"Дещо почало надходити. У деталях не казатиму, що конкретно. На жаль, поки що не все для того, щоби наповнити нашу армію і укомплектувати відповідну кількість бригад", – сказав Зеленський.

За словами президента, Україна детально обговорює з партнерами по НАТО ситуацію на фронті, українські можливості та можливості міжнародних партнерів для підтримки Сил оборони України.

"Російська армія зараз намагається повернути на свою користь ситуацію, коли ми очікуємо на постачання від партнерів, передусім від Сполучених Штатів Америки. Саме тому, оперативність у постачанні означає стабілізацію фронту", – наголосив він.

Зеленський уточнив, що йдеться про артилерійські снаряди 155-го калібру, далекобійну зброю та протиповітряну оборону, насамперед системи Patriot.

"Це те, що є у партнерів. І те, що зараз має працювати тут в Україні для знищення російських терористичних амбіцій. Російська армія готується до подальших наступальних дій, і разом ми повинні зірвати російський наступ. Усі необхідні для цього засоби є у партнерів", – зазначив очільник держави.

Окрім теми протистояння агресії РФ, у переговорах між Україною та НАТО значну увагу приділяють подальшій взаємодії і реальному об'єднанні сил України та Альянсу.

"Очевидно, що Україна буде в Альянсі, бо вже неможливо уявити безпеку у Європі та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України і гарантування такої безпеки. Саме нашу державу, наших людей, наш потенціал Росія прагне зробити своїм плацдармом для подальшої дестабілізації усього європейського та євроатлантичного простору", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні на 6 млрд доларів, очільник Пентагону Ллойда Остіна розповів, яку зброю отримають ЗСУ.

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