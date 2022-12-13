"Розбомбила моє місто, вбила моїх тварин": дівчинка з Маріуполя розповіла, як Росія зруйнувала життя її родини (відео)

Домініка Біла з Маріуполя, яка разом із сім'єю втекла від обстрілів до Росії, але потім повернулася до України, розповіла про пережите.

Сім'я школярки Домініки Білої була змушена рятуватися від обстрілів у знищеному Маріуполі та тікати до Росії. Але жити там родина не змогла і повернулася до рідної України.

Про це 11-річна дівчинка розповіла "Радіо Свобода".

"Вони мені казали: "Ти знала, що ти тепер не українка, а ти – росіянка". Я кажу: "Ну якщо місто, можливо, захопили – це не означає, що я – росіянка. Я народилася в Україні, у Маріуполі. Це означає, що я – українка", – згадує дівчина.

У блокадному Маріуполі їй довелося пережити чимало випробувань. Її брата було поранено, а собаку вбито. Домініка була вражена цинічністю росіян.

Фото: скриншот з відео

"Один хлопець мені каже: "росіяни не вбивають дітей". Я кажу: "А чому тоді мого брата поранено?". А він відповідає: "Він же не помер". Ця країна (Росія) за війну. Вони знищили моє рідне місто", - болісно каже Домініка.

Тепер родина на рідній землі і чекає лише на одне – повернення до вільного українського Маріуполя.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року Росія скинула бомбу на будівлю драматичного театру в Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. У будівлі ховалися ті маріупольці, які втратили житло через обстріли російської армії.

Лише у квітні російські окупанти почали "зачистку" завалів драмтеатру у Маріуполі, тіла вивозили до Мангуша.

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