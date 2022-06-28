Розбомбили командні пункти Росії та склади боєприпасів: Самусь розповів про роботу американських HIMARS

Експерт зазначив, що нові успіхи ЗСУ – це результат вогневого впливу HIMARS на дистанцію.

За допомогою американських HIMARS ЗСУ знищили вже кілька командних пунктів та кілька великих складів із боєприпасами у тилу противника. Все це сталося протягом останніх кількох днів.

Про це розповів військовий експерт Михайло Самусь у ефірі марафону "Freeдом".

"За останні дні було знищено кілька командних пунктів та кілька великих складів із боєприпасами. Це новий глава війни проти Росії. Росія тепер не може збирати в склади свої боєприпаси, не може створювати командні пункти на території України", – сказав Самусь.

Військовий експерт припускає, що ця тактика посилюватиметься і Україна чітко знищуватиме лінії постачання, командні пункти, системи управління.

"І це не дозволятиме Росії активно проводити наступальні дії, у тому числі і на Донбасі. Я не говорю вже про інші території", – переконаний Самусь.

Він також пояснив, що, якщо знищити командний пункт, це означає, що угруповання військ ворога не може просто керуватися.

"Коли ми знищуємо командний пункт, ми розуміємо, що для цієї групи потрібен якийсь час, щоб відновити управління та систему комунікацій для того, щоб розпочати операцію. Якщо ми знищимо командні пункти, склади з боєприпасами та лінію управління комунікацій, фактично угруповання військ противника, хоч би скільки батальйонно-тактичних груп називалося, вона втратити можливість проведення наступальних дій", – сказав експерт.

Нагадаємо, що українська ударна авіація знищила російський склад з боєприпасами та техніку ворога.

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