Розбомблена Охтирка: голова ОДА показав фото наслідків обстрілів російських окупантів

Місто майже наполовину зруйноване.

Охтирка Сумської області оговтується після потужних артилерійських обстрілів російських окупантів. Вони зруйнували майже половину міста.

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"Позавчора ракетними ударами росіяни повністю знищили військову частину, де загинули наші військовослужбовці. Завали досі розбирають. Знищені житлові будинки, багато жертв серед цивільного населення", - зазначив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

Він наголосив, що "ці російські тварі обстрілюють напряму житлові квартали міста, розстрілюють мирних людей у селах! Загинули діти, медики, цивільні люди, наші військовослужбовці. Не пробачимо росіянам цей геноцид!".

Раніше повідомлялося, що лише внаслідок артилерійського обстрілу військової частини в Охтирці кількість загиблих може сягати понад 70 людей.

Фото: Сумська ОДА

Фото: Сумська ОДА

Фото: Сумська ОДА

Фото: Сумська ОДА

Фото: Сумська ОДА

Фото: Сумська ОДА

Фото: Сумська ОДА

Втрати росіян, які воюють проти України: