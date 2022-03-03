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Розбомблена Охтирка: голова ОДА показав фото наслідків обстрілів російських окупантів

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Розбомблена Охтирка: голова ОДА показав фото наслідків обстрілів російських окупантів

Фото: Сумська ОДА

Місто майже наполовину зруйноване.

Охтирка Сумської області оговтується після потужних артилерійських обстрілів російських окупантів. Вони зруйнували майже половину міста.

"Позавчора ракетними ударами росіяни повністю знищили військову частину, де загинули наші військовослужбовці. Завали досі розбирають. Знищені житлові будинки, багато жертв серед цивільного населення", - зазначив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

Він наголосив, що "ці російські тварі обстрілюють напряму житлові квартали міста, розстрілюють мирних людей у селах! Загинули діти, медики, цивільні люди, наші військовослужбовці. Не пробачимо росіянам цей геноцид!".

Раніше повідомлялося, що лише внаслідок артилерійського обстрілу військової частини в Охтирці кількість загиблих може сягати понад 70 людей.

Фото: Сумська ОДА / ©
Фото: Сумська ОДА
Фото: Сумська ОДА / ©
Фото: Сумська ОДА
Фото: Сумська ОДА / ©
Фото: Сумська ОДА
Фото: Сумська ОДА / ©
Фото: Сумська ОДА
Фото: Сумська ОДА / ©
Фото: Сумська ОДА
Фото: Сумська ОДА / ©
Фото: Сумська ОДА
Фото: Сумська ОДА / ©
Фото: Сумська ОДА

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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