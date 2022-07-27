Розбомблені будівлі і спалені авто: Синєгубов показав наслідки сьогоднішніх обстрілів Харківщини (фото)

Російська армія 27 липня вдарила по Індустріальному району Харкова та лісовому коледжу Чугуївського району.

Ворог знову застосував у Харкові проти цивільних об'єктів ракети С-300.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Об'єкт інфраструктури у Харкові та будівля коледжу частково зруйновані, внаслідок влучання горіли 10 автомобілів.

На місці працюють рятувальні служби та правоохоронці, які документують чергові злочини російських окупантів проти мирного населення Харківщини.

Нагадаємо, Синєгубов розповів про ситуацію в регіоні.

Як повідомлялося, від російського обстрілу Індустріального району вранці 27 липня поранено щонайменше шестеро людей.

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