Розбомблені будинки та життя у підвалах: ексклюзивний репортаж ТСН з прифронтового Лимана

Лиман - невелике, але стратегічно важливе місто у Донецькій області, розташоване неподалік лінії фронту. Місто 4 місяці знаходилося під російською окупацією. ЗСУ звільнили Лиман у жовтні, але й сьогодні мешканці, які залишились, змушені ховатися у підвалах від російських обстрілів. Про те, як живуть місцеві люди після деокупації – в ексклюзивному репортажі ТСН.ua.

Житель Лимана Володимир демонструє журналістам зруйновану снарядами школу і не може стримати сліз.

"Тут були артилерійські дуелі, обстріли, тому таке й вийшло... Мені 68 років. Я не виїжджав, в моєї жінки деменція - страшна хвороба. Я залишився з нею. Куди виїжджати в такому віці і з такою хворобою?.. Як жили під окупацією? В підвалі були. Коли не стріляли, виходили на вулицю... Зараз живемо в хаті, але боїмося - бахають у 25 км від нас", - розповідає пенсіонер.

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Чоловік каже, що в нього "в голові не вкладається, як так можна, це нелюди".

На запитання, як поводилися росіяни, Володимир відповідає:

"Ми були весь час у підвалі. Виходили звідти, заходили в будинок, перевіряли, чи нема кого з військових. Ми пенсіонери - що з нас взяти? Що в нас мародерити? Ми старі. Телевізор цілий залишився. В інших, хто багатший, може й мародерили, але я не знаю цього, не виходив нікуди, з дружиною був".

Пенсіонер повідомив, що з міста виїхали чимало людей - "в нас на вулиці 16 будинків залишилося, а було 50 чи 60".

"Мені війна ця не вкладається в голові. Через що, навіщо, яка війна? Яка денацифікація, демілітарізація? Подивіться, що ви наробили!" - обурюється він.

Жителька Лимана Любов розповіла, що в її розбомбленому багатоквартирному будинку досі живуть 8 людей. Жінка ділиться спогадами від "прильоту":

"У квартирі ми були, струсонуло так, що вискочили бігом, і кулею в підвал. З 24 квітня ми живемо в підвалі. Не знаю точно, скільки тут загинуло. Точно знаю - загинула дівчина невеличка, старша сестра вижила, її відкопали".

Мешканець зруйнованої п'ятиповерхівки Василь каже, що йому дивом вдалося врятувати своє життя:

"Пішов на колонку, набирати воду. Тільки від колонки відійшов - буквально дві хвилини, щастя, що не дійшов сюди. Весь дах будинку улетів... Ніхто не загинув, було привалило. Люди виїхали одразу ж, а ми залишились і живемо. В нашому під'їзді ми з жінкою в підвалі, сусідка в підвалі, ще двоє живуть..."

На запитання, чи планує він виїжджати, Василь хитає головою:

"А сенс в цьому? Я тут прожив більше 50 років. Я сюди приїхав 1972 року".

Нагадаємо, журналісти ТСН.ua також побували в Бахмуті і зняли ексклюзивний репортаж, як живуть люди в "місті-привиді".

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