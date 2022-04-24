Розбомблені вщент будинки та випалена земля: з'явилися моторошні фото майже знищеного окупантами Маріуполя

У Мережі з'явилися нові моторошні фото практично повністю зруйнованого російськими окупантами Маріуполя.

Кадри, від яких холоне кров, опублікували на офіційному Telegram-каналі полку "Азов", який боронить Маріуполь від загарбників.

На фотографіях, які були зроблені з безпілотника, видно вщент розбомблені та спалені будинки, від деяких житлових приміщень не залишилося живого місця. Випалена земля, спалені автівки, зруйновані дитячі майданчики, сліди по всьому місту від російських танків.

t.me/polkazov/4429

t.me/polkazov/4429

t.me/polkazov/4429

"Бог дивиться на місто Марії зверху. На будинки, мешканців яких вирвали ворожі снаряди, мов дітей з материнського лона. На захисників міста, яке носить ім'я матері його сина. Кажуть: Христос воскрес - воскресне Україна. Бог бачить Маріуполь зверху. Чи вистачить його див на таке воскресіння?" – підписали військові полку "Азов" ці жахливі кадри.

t.me/polkazov/4429

t.me/polkazov/4429

t.me/polkazov/4429

t.me/polkazov/4429

Зазначимо, що російські окупанти вторглися до Маріуполя 1 березня. Відтоді надважкими авіабомбами загарбники зруйнували місто на 95%. Майже два місяці Маріуполь перебуває у блокаді російських окупантів, але взяти його під контроль ворогу не вдається. Раніше стало відомо, що у Маріуполі російські загарбники проводять "перепис населення, аби "почистити неблагонадійних".

Нагадаємо, окупанти бомбардують "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають українські військові та цивільні мешканці. Російські окупанти завдали ударів по території підприємства. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.

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