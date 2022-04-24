Розбомблені вщент будинки та випалена земля: з'явилися моторошні фото майже знищеного окупантами Маріуполя

У Мережі з'явилися нові моторошні фото практично повністю зруйнованого російськими окупантами Маріуполя.
Кадри, від яких холоне кров, опублікували на офіційному Telegram-каналі полку "Азов", який боронить Маріуполь від загарбників.
На фотографіях, які були зроблені з безпілотника, видно вщент розбомблені та спалені будинки, від деяких житлових приміщень не залишилося живого місця. Випалена земля, спалені автівки, зруйновані дитячі майданчики, сліди по всьому місту від російських танків.
"Бог дивиться на місто Марії зверху. На будинки, мешканців яких вирвали ворожі снаряди, мов дітей з материнського лона. На захисників міста, яке носить ім'я матері його сина. Кажуть: Христос воскрес - воскресне Україна. Бог бачить Маріуполь зверху. Чи вистачить його див на таке воскресіння?" – підписали військові полку "Азов" ці жахливі кадри.
Зазначимо, що російські окупанти вторглися до Маріуполя 1 березня. Відтоді надважкими авіабомбами загарбники зруйнували місто на 95%. Майже два місяці Маріуполь перебуває у блокаді російських окупантів, але взяти його під контроль ворогу не вдається. Раніше стало відомо, що у Маріуполі російські загарбники проводять "перепис населення, аби "почистити неблагонадійних".
Нагадаємо, окупанти бомбардують "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають українські військові та цивільні мешканці. Російські окупанти завдали ударів по території підприємства. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.
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