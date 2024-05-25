Розбомблений будинок у Бєлгородській області: експерт вказав на цікаву деталь

Удару по будівлі на території Бєлгородщини було завдано російським літаком, який летів бомбити Харків.

У суботу, 25 травня, після терористичного удару російської армії по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові російські пропагандисти повідомили про нібито атаку українських дронів по території Бєлгородського району РФ.

Як наслідок удару демонструють фото пошкодженої будівлі в селищі Дубове, в яку начебто влучив безпілотник.

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко припустив, що після теракту в харківському “Епіцентрі” росіяни завдали цього удару по будівлі, щоб виправдати свій воєнний злочин, але характер пошкоджень на будівлі вказує на інше.

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“Це більше схоже на падіння на будівлю півторатонної авіаційної бомби типу ФАБ-1500М54, у якої не розкрився УМПК [універсальний модуль планування і корекції польоту]. На користь цієї версії говорять характерні для ударного пробиття даху будівлі пошкодження, відсутність осколкових елементів від розриву боєприпасу (якби такий був) і хвильовий ефект на нижньому поверсі, від прильоту в фундамент важкого об’єкта, що не детонував”, - зазначив Коваленко.

Характер пошкоджень будівлі вказує на падіння бомби / Фото: Олександр Коваленко

На його думку, удару по будівлі на території Бєлгородщини було завдано російським літаком, який летів бомбити Харків, але одна з бомб, як це вже бувало раніше, не спрацювала штатно і упала на російській території.

Нагадаємо, на початку травня літак армії РФ, який завдавав ударів КАБами по Харкову, скинув бомбу на Бєлгород. Вона впала просто на житловий сектор, спричинивши руйнування.

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