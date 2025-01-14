Розбудова комплексного щита ППО для українських міст: Зеленський та Пісторіус обговорили деталі

У Києві був з візитом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Президент України Володимир Зеленський обговорив з ним розбудову комплексного щита протиповітряної оборони, зокрема, питання стосовно нових систем ППО, які потрібні для українських міст, а також фінансову підтримку.

Про це президент повідомив 14 січня у вечірньому відеозверненні до українців.

"Сьогодні ж у Києві був з візитом міністр оборони Німеччини: ми говорили, зокрема, про ППО, про нові системи, які потрібні для наших міст, а також фінансову підтримку. Німеччина серед лідерів у допомозі Україні, і в загальному обсязі підтримки від усіх країн Німеччина – це 16%. Дуже серйозно. Я подякував за це і відзначив, що існує пряма залежність між рівнем підтримки й тим, що ми можемо реалізувати як на полі бою, так і в захисті життя в тилу", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Німеччина планує розгорнути системи протиповітряної оборони Patriot на кордоні з Україною – у польському місті Ряшів – уже цього місяця.

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