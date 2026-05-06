Розбитий в руїни дитсадок, "прильоти" у житлових кварталах та вбиті люди: РФ цинічно зірвала режим тиші (фото, відео)

Масована атака на Україну 6 травня

Росія продовжує масовано атакувати Україну та ігнорує пропозицію «режиму тиші». Атаки на українські міста тривають з ночі. Тепер Україна не може гарантувати, що 9 травня у Росії нічого не станеться. Зібрали наслідки ворожих атак в Україні за 6 травня 2026 року.

Удар по Сумах 6 травня: наслідки

Російські дрони атакували місто просто серед дня. «Прильоти» зафіксували у центрі міста. Дрони влучили у дитячий садок. Після 10:00 кілька потужних вибухів сколихнули Суми.

Після вибухів зайнялася пожежа. Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що двома дронами росіяни вгатили по цивільній будівлі у центральній частині міста. Розпочалася рятувальна операція.

Згодом стало відомо про влучання дронів у центральній частині міста — в будівлю дитячого садочка.

Дата публікації 11:52, 06.05.26

Наразі відомо про щонайменше одну жертву удару РФ по дитсадку у Сумах: загибла — охоронниця дошкільного закладу.

Ще двоє працівників — поранені. Дітей на момент атаки у закладі не було, — повідомили в ОВА

© Національна поліція України

Крім усього, росіяни зранку 6 травня вбили жінку у машині. Окупанти прицільно атакували цивільний автомобіль на території Стецьківського старостату Сумської громади. Пасажирка загинула, водій зазнав поранення. Про це повідомили у Сумській ОВА.

Росіяни від ранку атакують Харків

Від самого ранку Харків перебуває під російською атакою. Російські БпЛА атакували два райони Харкова. Є поранені. В обласному центрі сталися влучання.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, окупанти вгатили по приватних житлових будинках у Новобаварському районі Харкова. Зокрема, стався «приліт» дрона по одній з домівок. Загалом пошкоджено сім приватних будинків у цьому районі.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про двох потерпілих. Постраждала 48-річна жінка, в якої діагностували гостру реакцію на стрес.

«Ще один удар ворог завдав по Шевченківському району», — написав Терехов.

Росія атакувала Запоріжжя: кількість поранених перевищила 40 людей

Від учора російські окупанти гатять по Запоріжжю. Росія атакувала об’єкт промислової інфраструктури у Запоріжжі та зірвала режим тиші.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок вчорашньої атаки збільшується кількість поранених:

«18 людей в лікарнях, в тому числі четверо — важкі: збільшується кількість постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжя», — пише Федоров.

До медиків уже звернулися 43 людини віком від 20 до 66 років. Стан чотирьох людей медики оцінюють як важкий.

«Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Запоріжжю зросла до 43 осіб», — пишуть у ДСНС.

Масове мінування у Херсоні

Ворог продовжує дистанційно мінувати Херсон. У місті зафіксовано нові випадки мінування території. Росіяни застосовують міни типу «Пряник». На цей раз їх знайшли на Острівському шосе — на мосту. Також міни виявлені одразу за мостом на бетонному покритті.

Пізніше повідомили, що міни розкидані також за такими адресами: на проспекті Незалежності на перехресті з провулком Гетьманським, на вулиці Патона на перехресті з проїздом Береговим та в районі Гідропарку.

Про це повідомляють у Херсонській міській військовій адміністрації.

Людей закликають не пересуватися цим маршрутом та не наближатися до небезпечних предметів.

Росія посилила терор України

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про посилення російського терору проти цивільного населення України за лічені години до набуття чинності української пропозиції щодо припинення вогню.

Замість підготовки до режиму тиші, Москва цілеспрямовано атакувала мирні міста: відбулися удари авіабомбами по Краматорську, Запоріжжю та Дніпру. Вони призвели до численних жертв і поранень серед мирних жителів.

Глава МЗС наголосив, що Росія не демонструє жодних ознак готовності до миру, продовжуючи вбивати та заперечувати власні злочини. Андрій Сибіга закликав світову спільноту та лідерів міжнародних організацій до рішучої реакції.

Росія фактично зірвала режим тиші, запропонований Україною з 6 травня, та нівелювала власну заяву про «перемир’я» до 9 травня. Радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив, що вночі та зранку окупанти завдали ударів по кількох регіонах: під вогнем опинилися житлові будинки в Харкові, об’єкт інфраструктури в Запоріжжі, а також Кривий Ріг та Херсон.

Раніше Кремль оголосив про припинення вогню на 8–9 травня, погрожуючи ударами по Києву у разі відмови України підтримати цю ініціативу. Своєю чергою, Володимир Зеленський зазначив, що Київ не отримував офіційних звернень від Москви, проте Україна в односторонньому порядку оголосила режим тиші з 6 травня, який і був порушений агресором.

