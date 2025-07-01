Розбився ще один Су-34: військовий припустив, що призводить до нових авіакатастроф в Росії

Розбився ще один Су-34 / © Associated Press

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У Нижньогородській області розбився російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Ця подія сталася невдовзі після того, як внаслідок атаки на військовий аеродром у Маринівці (Волгоградська область) вдалося знищити ще чотири такі літаки.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зазначив, що падіння російських винищувачів — не рідкість.

Серед основних причин таких авіакатастроф він виділяє незадовільний технічний стан літаків.

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Чому падають російські літаки?

Олександр Мусієнко пояснив, що однією з причин падінь військової авіації РФ є надзвичайно висока інтенсивність польотів. Російське командування вимагає від пілотів здійснювати велику кількість вильотів для атак по Україні ракетами та керованими авіабомбами (КАБами).

«Це все призводить до перевантаження, недостатньо виконуються регламентні роботи або недбало. Як наслідок — авіакатастрофи», — пояснив Мусієнко.

Додатково, перевантаження пілотів призводить до їхніх помилок, що також сприяє авіакатастрофам. Ця тенденція, за словами військовослужбовця, триватиме, доки Росія зберігатиме таку інтенсивність польотів.

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Значення атаки на аеродром у Маринівці

Коментуючи події на військовому аеродромі в Маринівці, Олександр Мусієнко зауважив, що хоча він розташований неподалік від кордону з Україною, це не основна база для російських літаків. Вірогідно, це так званий «аеродром підскоку», який використовується для дозаправлення та переозброєння літаків бомбами чи ракетами.

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«Ці літаки (Су-34) виконують місію завдання ударів КАБами. Після атак по цих літаках, успішно проведеної СБУ і ССО операції, вони не злетять і ударів по, як мінімум, українських позиціях не завдадуть. Це важливо», — підкреслив Мусієнко.

Він також наголосив, що ураження цих бомбардувальників у Маринівці суттєво послабило здатність російської авіації підсилювати наступ на певних ділянках фронту. Ця атака на аеродром у Волгоградській області, безсумнівно, вплине на потужність ворога та його спроможність завдавати ударів.

Олександр Мусієнко додав, що на тлі частих дронових атак ворог змушений мінімізувати час перебування своєї авіації на аеродромах підскоку. Це призводить до прискореного та, ймовірно, недбалого обслуговування авіатехніки, що також може бути причиною зростання кількості авіакатастроф у Росії.

Раніше повідомлялося, удар українських дронів повністю знищив два російські Су-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області. Після атаки Росія завдала ракетного удару по Одесі — загинула подружня пара, ще 14 людей постраждали, серед них діти.

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