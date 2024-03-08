Розчаровані одне одним: США не подобається, як Україна воює на фронті - The New York Times

Між США та Україною почали виникати взаємні розчарування. Американські військові стратеги, зокрема міністр оборони Ллойд Остін, вважають, що Україні потрібно зосередити свої сили на одній великій битві за раз, тоді як президент Володимир Зеленський, на думку офіційних осіб США, сконцентрувався на битвах за міста, які не мають стратегічної цінності.

Про це пише видання The New York Times.

За даними журналістів, американські офіційні особи вважають, що Україна занадто довго та дорогою ціною захищала Авдіївку Донецької області. Тоді як Україна засмучена тим, що "американський політичний параліч" призвів до нестачі боєприпасів на фронті.

"Білий дім і українські чиновники заявляють, що те, що Конгрес поки що не ухвалив законопроєкт про надзвичайну допомогу, включаючи 60,1 мільярда доларів для України, вже підірвало боротьбу на місцях", — йдеться у повідомленні.

Американські офіційні особи закликали Україну зосередити свій наступ на одному головному напрямку вздовж лінії фронту та тиснути на прорив російських укріплень саме там. Представники США вважають, що генерал Валерій Залужний погодився з американською порадою, проте не зміг переконати в цьому Зеленського. Замість однієї вирішальної битви відбувся розкол війська, коли частину відправили на схід, частину на південь на інші ділянки фронту.

"Ми кажемо в армії, коли ви прагнете атакувати скрізь, ви можете в кінцевому підсумку атакувати ніде — тому що ваші сили розкидані надто мало", — сказав адмірал у відставці та колишній верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс.

Зокрема, США хочуть, аби Україна зосередила удари на тимчасово окупований Крим, аби атакувати Керченський міст.

Нагадаємо, президент Джо Байден виступив із промовою "Про стан держави" перед Конгресом США.

Він розпочав свою промову зі згадки про допомогу Україні.

"Сьогодні ми в безпрецедентному моменті. Я хочу звернутися до Конгресу зі словом, щоб пробудити їх і сказати людям, що наразі не звичайні часи. Від часів Лінкольна і громадянської війни не було таких ударів по демократії і свободі по всьому світу. Путінська Росія напала на Україну... Якщо хтось вважає, що Путін зупиниться в Україні, він помиляється", — заявив Джо Байден.

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 млрд, із яких понад $61 млрд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у Секторі Гази тощо.

Втім, запит не схвалили через політичні суперечки. Кілька місяців республіканці й демократи вели переговори щодо компромісного двопартійного законопроєкту. Саботувати угоду, зокрема, закликав республіканців колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, він вважає, що США потрібен окремий законопроєкт про кордони й імміграцію і він не має бути привʼязаним до іноземної допомоги в жодному вигляді. Байден розкритикував Трампа, заявивши, що той погрожував республіканцям і намагався їх залякати.

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