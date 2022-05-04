"Розчаруємо їх ще більше": Україна зруйнувала плани РФ провести 9 травня парад у Києві - Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що захисникам України вдалося завадити намірам Росії влаштувати 9 травня парад у Києві.
Вона переконана, що невдовзі російську армію очікують ще більші розчарування в Україні.
Про це заступниця міністра оборони сказала в інтерв'ю НВ.
"У них були плани провести парад 9 травня в Києві, ми зруйнували ці плани і, думаю, на 9 травня розчаруємо російську армію за певними напрямками ще більше", - розповіла Маляр.
Як повідомлялося, у середу, 4 травня, очільниця Єврокомісії представила шостий пакет санкцій проти Росії за її військову агресію проти України. Серед обмежень - нафтове ембарго, відключення від SWIFT ще декількох російських банків, заборона державних інформаційних мовників РФ.
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