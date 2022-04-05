Роздягали догола перед чоловіками, піддавали катуванню та погрозам: у РФ знущалися з українських жінок-військових

Роздягали догола перед чоловіками, піддавали катуванню та погрозам: у РФ знущалися з українських жінок-військових

Спершу жінок вивезли до Білорусі, а потім уже - до Росії.

З українських жінок-військових, які нещодавно повернулися додому з полону, знущалися та жорстоко поводилися у Брянську (РФ).

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людин Людмила Денісова.

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"Серед 86 визволених з російського полону військовослужбовців були жінки, які у неволі були піддані катуванням та жорстокому поводженню. Жінок вивезли на територію Білорусі, а потім до СІЗО в Брянську (РФ), де жінки піддавалися катуванню та погрозам", - розповіла Денісова.

За її даними, жінок роздягали догола в присутності чоловіків, змушували присідати, обрізали волосся та постійно проводили допити, намагаючись зламати морально. Декого з військовополонених примушували брати участь в зйомках пропагандистських сюжетів, вимагаючи перейти на російську мову.

"Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України", - звернулася Денісова до міжнародних організацій.

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