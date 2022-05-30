Роздягав на морозі та кинув у підвал: на Чернігівщині встановили окупанта, через якого загинуло 10 людей

Російські окупанти у Чернігівській області в підвалі утримували 350 місцевих мешканців, з яких 77 дітей, у тому числі 5 немовлят.
Через неналежні умови та холод у шкільному підвалі померло 10 людей.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Слідчі встановили особу окупанта, через дії якого під час окупації села Ягідне Чернігівської області від 3 по 30 березня 2022 року загинуло 10 людей.
Російські загарбники перед відправленням українців до шкільного підвалу змушували їх роздягатись на морозі. Вони проводили обшуки.
Після цього вбивці розмістили 350 місцевих жителів у шкільному підвалі, який був не пристосованих для тривалого проживання: там не було доступу до свіжого повітря, відсутнє освітлення, водопостачання та вбиральні.
"Люди у приміщенні перебували в антисанітарних умовах, що загрожувало їхньому життю та здоров’ю. Через нелюдські умови утримання, заборону покидати приміщення підвалу померло 10 цивільних людей", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні судитимуть російського військового, який вбив цивільного та зґвалтував його дружину. Михайла Романова - військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебско-Новгородскої дивізії зс рф очікує покарання за скоєний злочин.
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