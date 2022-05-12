Роздягають та зв'язують: через відмову воювати проти ЗСУ російські генерали показово карають окупантів

Роздягають та зв'язують: через відмову воювати проти ЗСУ російські генерали показово карають окупантів

Через великі втрати російські окупанти бояться йти у наступ проти ЗСУ та влаштовують бунти.

Відтак, на фронт змушені прибувати російські генерали, які публічно карають військових РФ.

Про це повідомляє СБУ з посиланням на перехоплену розмову російського окупанта з батьком.

Так, на лінію фронту прибув російський генерал Мурадов, який відомий своєю жорстокістю після командування об’єднаним угрупованням сил РФ у Сирії. Тепер він влаштовує показові судилища над російськими військовими, які відмовляються йти у наступ проти ЗСУ.

Російський окупант розповідає, що ротні армії РФ відмовляються кидати солдатів на смерть. А тому Мурадов вирішив публічно їх покарати. Для цього окупантів на очах у інших роздягнули, зв'язали руки та відвезли у невідомому напрямку.

"Та попри такі показові виступи "відмовників" все одно потім повертають додому. Бо ж росія не може офіційно визнати, що її солдати масово відмовляються воювати. От і називає їхню втечу "відпустками", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, ГУР перехопило розмову російського окупанта з подругою, у якій він ділиться враженнями від військового параду у Москві на честь 9 Травня. Він називає російського диктатора "старим маразматиком".

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