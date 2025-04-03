На мотоциклах проти ЗСУ: як окупанти імпровізують після шалених втрат техніки

Російські окупанти змушені використовувати мотоцикли на фронті через втрату бронетехніки / © Associated Press

Реклама

Через величезні втрати бронетехніки, які Росія не може компенсувати, окупанти все частіше використовують цивільні автомобілі та мотоцикли.

Про це пише Forbes.

Армія РФ втратила понад 20 000 одиниць бронетехніки, тому змушена імпровізувати. Одним із прикладів цього став рожевий мотоцикл, який показав російський солдат.

Реклама

Окупант демонструє мотоцикл із коляскою, який, за його словами, вони використовують для транспортування операторів безпілотників до лінії фронту.

“Я хотів би показати вам нашого бойового коня, на якому ми також виконуємо завдання”, – заявляє загарбник.

© Фото з соціальних мереж

За його словами, цей транспорт вони захопили у ЗСУ, хоча підтверджень цьому немає.

Коляска мотоцикла обладнана запасним балоном та димовими шашками, які, за словами росіянина, потрібні для маскування.

Окупант відверто визнає, що використання такого транспорту – це вимушений крок через брак бронетехніки.

“Нам більше нема на чому їздити”, – сказав він.

Раніше російські військові намагалися додавати броню до мотоциклів, однак, як зазначає Tanks Encyclopedia, це значно ускладнювало кермування та зводило нанівець переваги такої мобільності.

Наразі росіяни використовують звичайні мотоцикли. Зокрема, під час одного з невдалих наступів армія РФ задіяла 31 мотоцикл, більшість з яких були знищені українськими безпілотниками та артилерією.

Нагадаємо, російські окупанти зосередяться насамперед на тому, щоб окупувати Донецьку область. Найбільш гаряче може стати на Лиманському напрямку. Росіяни готують поповнення та накопичують резерви.