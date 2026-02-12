Розформування чи посилення: що насправді відбувається з іноземними підрозділами в ЗСУ

Інтернаціональний легіон

Реклама

Інтернаціональні легіони оборони України не ліквідовують, а інтегрують до складу штурмових підрозділів.

Про це заявили у Сухопутних військах ЗСУ.

За даними командування, іноземні добровольці отримують більше можливостей для кар’єрного розвитку, кращу підтримку та доступ до ресурсів регулярних частин — артилерії, безпілотних систем, аеророзвідки й логістики.

Реклама

У військах наголошують: бойові завдання легіонерів не змінюються — вони продовжують працювати на тих самих напрямках, але з посиленою підтримкою. Також іноземці можуть перекваліфікуватися на операторів БпЛА, артилеристів, розвідників або фахівців тилу.

Командування запевняє, що підрозділи іноземців не зникають, а трансформуються для підвищення боєздатності. Поширені заяви про “ліквідацію легіонів” називають маніпулятивними та пов’язаними з внутрішніми управлінськими конфліктами після службової перевірки.

Що відбувається з Інтернаціональними легіонами

Інтернаціональні легіони оборони України були створені у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року як окремі підрозділи для іноземних добровольців, які прибули воювати на боці України. Тоді українське керівництво очікувало масовий приплив бійців з-за кордону, а Генеральний штаб ЗСУ прогнозував, що кількість іноземців може сягнути до 20 тисяч осіб.

Фактично ж до легіону приєдналися кілька тисяч добровольців із різних країн. Частина з них підписала трирічні контракти зі Збройними силами України. Водночас чисельність іноземних бійців виявилася значно меншою за очікування.

Реклама

Іноземні військовослужбовці в Україні мають ті самі виплати, що й українські бійці, однак на відміну від громадян України можуть розірвати контракт після шести місяців служби. Через це склад легіонів був нестабільним: частина добровольців поверталася додому, інші переводилися до різних підрозділів ЗСУ або сил спеціального призначення.

Наприкінці 2025 року з’явилася інформація про рішення розформувати інтернаціональні легіони у складі Сухопутних військ. Про це публічно заявив командир Другого інтернаціонального легіону оборони України Олександр Якимович. За його словами, були видані відповідні накази та директиви, а сам підрозділ мав припинити існування як окрема військова частина. При цьому наголошувалося, що Міжнародний легіон у складі ГУР продовжує функціонувати.

Заяви про “ліквідацію” легіонів викликали резонанс серед іноземних бійців та міжнародних медіа. Зокрема, французьке видання Le Monde повідомило, що Генеральний штаб ЗСУ пропонує легіонерам переходити до штурмових полків регулярної армії, які виконують одні з найнебезпечніших бойових завдань. Частина іноземних добровольців сприйняла це як пониження статусу та втрату автономності підрозділів, що й стало причиною публічної дискусії.